'Aşk' profesörü ünlü gazeteci Francesco Alberoni hayatını kaybetti

Tüm dünyada tanınan ve aşk üzerine yazdığı yazdı, kitap ve romanlarıyla efsaneleşen ünlü İtalyan gazeteci ve sosyolog Francesco Alberoni, 93 yaşında öldü.

Kitapları Türkçe'ye de çevrilen Alberoni, böbrek sorunları nedeniyle birkaç gündür Milano'da hastanede yatıyordu.

FRANCESCO ALBERONI KİMDİR?

Sosyolog, akademisyen ve yazar olarak uzun bir kariyere sahip olan Alberoni özellikle kolektif hareketleri, kitle iletişimini, göç ve siyasi katılımı araştırdı. Ancak onu ünlü yapan 1979'da yayınladığı ve 25 dile çevrilen Aşık Olmak ve Aşk adlı kitabı oldu. Türkiye'de de yayınlanan bu kitapta aşkı "iki kişinin önceki bağlarına başkaldırmasıyla ortaya çıkan süreç" olarak tanımlamıştı.

31 Aralık 1929 ta rihinde Piacenza'da doğan Alberoni, Pavia'da Tıp okuduktan snora psikiyatri v epsikoloji eğitimi de aldı.

1964'ten beri Cattolica'da Sosyoloji profesörü olarak dersler verdi. 1968 yılında Trento Üniversitesi'nin rektörü oldu. Daha sonra Catania ve Milano Üniversitelerinde'de dersler verdi. 2002 ile 2005 yılları arasında İtalyan devletkanalı Rai'nin direktörlüğünü yürüttü.

Dikkat çeken kitapları arasında Güçsüz Seçkinler, Tüketimcilik, Göçmenlik Fenomeni, İtalya'da Siyasi Katılım, Aşık ve Olmak ve Aşk, Erotizm, Seks ve Aşk, Aşk Dersleri, Aşıkların Diyaogları, Sevme Sanatı, Genesi, Valori, İyimserlik, Liderlik Sanatı, Liderler ve Kitleler sayılabilir.

Ayrıca Corriere della Sera'da köşe yazarlığı yapan Alberoni birçok deneme de yazmıştı.