Aşk sınır tanımadı! Gelin Alman ve damat Tuncelili

Tuncelili Ali Eren Sarıgül, Antalya’da çalışırken 23 yaşındaki Alman Foya Aileen ile tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, ailelerinin de onayıyla Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde düğün yaparak dünya evine girdi.

Dini nikahın ardından kına gecesi düzenlendi ve genç çift, Foya Aileen’in annesi Anke ve babası Frank Weber ile birlikte mutlu bir şekilde evlendi.

İki yıl boyunca arkadaş kalan çift, bu ilginç deneyimi aileleriyle paylaştı ve köyde yaşamaya karar verdi.

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