atv’de ekrana gelen ‘Aşk ve Gözyaşı’ da ekranlara veda ediyor. Dizi, hem bu sezonun hem de kanalın ‘Can Borcu’nun ardından final yapan ikinci yapımı olacak.

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı dizi, 6. bölümüyle tüm kategorilerde 2’nin altında reyting aldı. Haliyle final yapması kaçınılmaz oldu. Bu dizinin hem yayın günü hem zamanı yanlıştı. Bu tarz dizilerin ekrana gelebileceği vakit, yaz dönemidir. Onun dışında izleyiciyle buluşup hem kanalı hem de yapımcıyı güldürebilecek reyting alması, mucize gibi bir şeydi. Diziyle ilgili 18 Ağustos’taki yazımda, “Umutsuz konuşmak istemiyorum ancak normal sezonda çok güçlü rakipleri var ve son dönemde reklam gelirlerinin düşüklüğü de göz önüne alınırsa, ayrıca bir de oyuncuların yüksek ücret almaları düşünülürse, işi çok ama çok zor. Çok iyi reyting alacak ya da yurt dışı satışları fazla olacak. O vakit, bir süre devam edebilir. Bana göre, 4 bölümlük şansı var. Sonrası mı? Umarım, yanılırım” diye yazmıştım.

Dizi, 7. bölümüyle final yapacak.

TLC, Türkiye’de 10. yılını kutluyor

Sıradışı program türleriyle izleyiciyi yeni dünyalara taşıyan TLC, ilham verici hikayeler ve izleyicinin kendi hayatına dokunabildiği, empati kurabildiği içerikleriyle Türkiye’de 10. yılını kutluyor.

Türk izleyicisi tarafından ‘üst düzey kalite’ ve ‘yenilikçi’ bir kanal olarak tanımlanan TLC; her insana hitap ederek kapsayıcı ve samimi yayınlarıyla izleyicilerin ufkunu genişletiyor.

6 Kasım 2015’te Türkiye’ye ‘Merhaba’ diyen TLC’nin Türkiye’de 10. yaşına girmesiyle ilgili Warner Bros. Discovery Türkiye Başkan Yardımcısı, Türkiye Orijinal Yapımlar, Ulusal Kanallar ve Dijital Platform Operasyon Lideri Deniz Şaşmaz Oflaz, “TLC olarak izleyicimizle çok güçlü bir bağ kurduğumuzu düşünüyoruz. Biz onlar için evde nefes alınan bir alan, farklı dünyalara açılan bir pencere gibiyiz. Bizim için en kıymetli şey, izleyicimizin TLC’yi kendi hayatının bir parçası olarak görmeye devam etmesi. İzleyicimizle nice 10 yaşlarımızı kutlamayı arzuluyoruz” dedi.

‘Nasipse Olur 2’ kahkahaya boğacak

Yayınlandığı dönemlerde izlenme rekorları kıran ‘Nasipse Olur’ ekibi, 6 yıl sonra serinin devam filmi için bir araya geldi ve ilk filmden daha komik, daha duygusal, daha maceralı bir film ortaya çıktı.

Greenart/ Vahdet Erdoğan imzalı yapımın başrol oyuncuları Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer’in oyunculuk şovu yaptığı filmde, iflas edip Boyabat’ı terk etmek zorunda kalan Hancıoğlu ailesinin İstanbul’da hayata tutunma çabası, seyirciyi kahkahaya boğacak.

28 Kasım’da vizyona girecek filmde ayrıca Aşkım Kapışmak, Barış Başar, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bulut, Şiva Behrouzfar ve Ömer Kurt yer alıyor. Senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı Nasipse Olur 2’nin genel yönetmenliğini Özgür Bakar yaparken yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor.