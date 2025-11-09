atv’de ekrana gelen ‘Aşk ve Gözyaşı’, 7. bölümüyle ekran ömrünü tamamladı.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı dizi, ilk tanıtımıyla birlikte az çok nasıl bir reyting alacağı konusunda ipuçları vermişti. Tanıtımın ardından yazdığım yazıda, bu tarz dizilerin genellikle yaz sezonu için ideal bir seçenek olduğunu belirtmiş, ömrünün 4-5 bölüm olacağını ifade etmiştim. Hele bir de yayın günü Cuma olunca, şansının çok zor olduğunu kaydetmiştim. Çünkü Cuma günü karşısında çok güçlü rakipleri vardı. Öyle de oldu. Reyting canavarına yenik düştü. Önceki akşam, son kez izleyici karşısına çıktı. Barış Arduç’u uzun zaman sonra televizyonda izlemek, kısa sürede olsa güzeldi. Hande Erçel, televizyonun ardından dijitale dizi ve sinema işi yaptı. Ardından dinlenmeden yeniden televizyona döndü. Keza, Barış Arduç da aynı şekilde dijitale dizi ve film çekti. İkilinin bir süre dinlendikten sonra özellikle televizyon için daha seçici olup yeniden ekranlara dönmesini hayranları gibi ben de dört gözle bekleyeceğim.

‘Can Borcu’nun ardından ‘Aşk ve Gözyaşı’ dizisi de final yapan atv, bu sezon dizileri peş peşe ekrana veda eden kanal olarak dikkat çekti.

Kalben’den ‘Kasım Yağmurları’na şarkı

Kalben, yeni şarkısı ‘Kasım Yağmurları’nı Hoş Bir Seda ve DMC ortaklığında yayınladı.

Sözleri ve müziği Kalben’e, düzenlemesi Güneş Özgeç’e ait olan şarkı, dinleyenleri düzenin kaosu ve yalnızlaştıran huzursuzluğu içinde çok özledikleri bir romantizme davet ediyor. Şansı olanlardan, aşk baladlarından, birbirine mektup yazan ve yağmur altında yârenini bekleyen eski âşıklardan ilham alan şarkıya Ömer Faruk Doğan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Kalben’in ‘Kasım Yağmurları’, kalbi olduğu için kırılabilenlere, kırılan kalplerden çıkan ışığın güzelliğini fark edenlere armağan edilmiş gibi. Keyifle dinledim.

Sarnıç duvarlarında yankılanan balıklar

Ressam Ali Emre Kaymak’ın ‘Sarnıç’ başlıklı kişisel sergisi, İBB Miras dokunuşuyla koruma altına alınan Gülhane Sanat’ta sanatseverlerle buluştu.

Resimlerinde özgün bir dil geliştiren sanatçı, sergi için sarnıcın atmosferine özel olarak ürettiği çalışmalarda balıkları ve suyun hareketini merkeze alıyor. Sanatçının denizle kurduğu kişisel bağın ve sahille iç içe geçen yaşamının izlerini taşıyan eserler, hem sanatçının hem de mekânın hafızasına bir yolculuk sunuyor.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla gerçekleşen sergisi, 18 Ocak 2026’ya kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Gülhane Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.