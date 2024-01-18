Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

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Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?
Başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç ve Merve Nur Bengi gibi oyuncuların yer aldığı Aşka Düşman dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Aşka Düşman dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşka Düşman dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?

AŞKA DÜŞMAN 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşka Düşman dizisinde başrolleri Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral, Ebru Aykaç ve Merve Nur Bengi paylaşıyor.

Aşka Düşman dizisinin 3. bölümü 18 Ocak Perşembe yani bu akşam TV8’de yayınlanacak.

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AŞKA DÜŞMAN KONUSU NEDİR?

"Aşka Düşman," aşka mesafeli bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin, doktor Uygar ile geçirdiği zorlu aşk hikayesine odaklanıyor.

İnci, bu dramatik öyküde, üç kardeş arasında yer alarak aşkın imkansızlıklarla dolu bir yolculuğa atılacak.

Doktor Uygar ile aralarındaki duygusal bağ, çeşitli engellerle ve zorluklarla dolu, izleyiciyi duygu yüklü bir hikayenin içine çekiyor.

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