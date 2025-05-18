Aşkale’de kurban pazarı açıldı: Fiyatlar cep yakıyor! 350 bin TL’ye büyükbaş!

Kaynak: İHA

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bayramı öncesi canlı hayvan pazarı hareketlendi. Büyükbaş 70-350 bin, küçükbaş 10-30 bin TL’ye satılıyor. Vatandaş yüksek fiyatlardan şikâyetçi, pazarlıklar ise renkli anlara sahne oluyor.

Aşkale ilçesinde pazar günleri kurulan canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvanlar alıcılarla buluşmaya başladı.

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Aşkale’de sabahın erken saatlerinde açılan hayvan pazarına, hem küçükbaş hem de büyükbaş çok sayıda hayvan getirildi. Pazar alanı oldukça kalabalık olmasına rağmen kurbanlık satışları beklentilerin çok altında kaldı.

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Üreticiler, fiyatların geçen yıla kıyasla pek değişmediğini belirtse de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, satış fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor.

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Yılın ilk kurbanlık satışları bu hafta yapıldı; bazı vatandaşlar kurbanlıklarını satın aldı. Yoğun pazarlıkların yaşandığı anlarda “kol sallama” olarak bilinen pazarlık yöntemi, alıcı ve satıcıları zorlarken izleyenleri gülümsetti.

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Pazara çıkan kurbanlıklarda ilk hafta itibarıyla büyükbaş hayvanların 70 bin ile 350 bin, küçükbaşların ise 10 bin-30 bin TL arasında fiyatlarla satıldığı görüldü.

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