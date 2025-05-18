Aşkale’de kurban pazarı açıldı: Fiyatlar cep yakıyor! 350 bin TL’ye büyükbaş!

Aşkale ilçesinde pazar günleri kurulan canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvanlar alıcılarla buluşmaya başladı.

Aşkale’de sabahın erken saatlerinde açılan hayvan pazarına, hem küçükbaş hem de büyükbaş çok sayıda hayvan getirildi. Pazar alanı oldukça kalabalık olmasına rağmen kurbanlık satışları beklentilerin çok altında kaldı.

Üreticiler, fiyatların geçen yıla kıyasla pek değişmediğini belirtse de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, satış fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor.

Yılın ilk kurbanlık satışları bu hafta yapıldı; bazı vatandaşlar kurbanlıklarını satın aldı. Yoğun pazarlıkların yaşandığı anlarda “kol sallama” olarak bilinen pazarlık yöntemi, alıcı ve satıcıları zorlarken izleyenleri gülümsetti.

Pazara çıkan kurbanlıklarda ilk hafta itibarıyla büyükbaş hayvanların 70 bin ile 350 bin, küçükbaşların ise 10 bin-30 bin TL arasında fiyatlarla satıldığı görüldü.