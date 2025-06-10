Asker ressamın resim sergisi açılıyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi, sanatseverleri buluşturacak ve ressam Emine Apatay Alkanalka'nın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Serginin açılış töreni, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

10-21 Haziran 2025 tarihleri arasında, pazar günleri hariç ziyarete açık olacak sergi, sanatçının özgün eserlerini İcadiye Caddesi No: 6, Üsküdar adresindeki İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde sanatseverlerle buluşturacak. Açılışa tüm sanat tutkunlarının davetli olduğu bildirildi.

Emine Apatay Alkanalka resim tutkusunu, "Resim yapmak benim için her zaman bir deneyimdir. Oraya dalıp sevdiğin şeyleri bulma halidir. Orada kaybolmaktır. Fikirleri yakalamaktır. Dalıp bir şekilde o derinliklerden çıkmaktır" sözleriyle ifade ediyor.

EMİNE APATAY ALKANALKA KİMDİR?

Kara Harp Okulundan 1999 yılında Endüstri Mühendisi Teğmen olarak, MSB Harita Genel Komutanlığı Harita Yüksek Teknik Okulu'ndan Harita Mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı.

Yurdun birçok köşesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik kademelerinde komutanlık ve karargâh görevlerini icra edip 2015 yılında binbaşı rütbesinde istifa etti. Şişli Belediyesi Park Bahçeler Müdürü ve İstanbul Büyüksehir Belediyesi Hizmet İyileştirme Müdürü görevlerinde bulundu.

15 yıl önce başladığı resim çalışmalarını dedesinin annesinin ismi olan SÜSE mahlası ite sürdürmekte.

Çalışmalarında Çerkez kökenli olmasının da etkisiyle bu kültürünün motifleri de yer almakta.

Gerçekçi kadın figürlerini kendine özgü yorumlarıyla tuvale yansıtmakta. Bunlarla beraber doğa, hayvan, heykel figürlerini ve Türk kültürel mitlerini işledi. Ayrıca çoğunluğu tuval üzerine yağlı baya olmakla beraber yine ahşap üzerine yağlı boya ve suluboya çalışmaları da bulunmakta.

7 karma sergiye katıldı. Serpil Gündoğdu ile başlayan resim yolculuğuna kendi resim atölyesinde devam etmekte.