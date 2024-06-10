Askere hakaret etti görevini yaptırmadı sonra da kaçtı. Kimden alıyor bu cesareti bunlar

Skandal bir olayın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Jandarma çevirmesine takılan bir şahıs, askerle dakikalarca tartıştı.

Kimliğini göstermek istemeyen şoför ve yanındaki kişi, askere hakarete varan söylemlerde bulundu.

Kimliğini göstermemekte ısrar eden şahıslar, tüm uyarılara rağmen askere zorluk çıkararak araçtan inmeyi reddetti.

Dakikalarca süren tartışmanın ardından ise şahıslar “yazacağın cezayı yaz” deyip çevirmeden kaçtı.

Asker ile söz konusu şahıslar arasında yaşanan diyalog şöyle:

“Beyefendi ehliyet ruhsat alabilir miyim?

Keyfi olarak beni burada durduramazsınız yani.

Arabayı Aratmak zorunda bırakmayın Bana.

Bak gel buraya abi bekleyeceğim bekleyeceğim sen nereye bağlısın.

Sen nereye bağlısın nereye bağlı olduğum seni ilgilendirmiyor

Beni çok ilgilendiriyor ben vatandaşım bekleyeceğim ben burada yarım saatte bir saatte seni.

Bekletebilirim abi çekiyorsun değil mi?

Çekiyorum yarım saat içinde üç sefer çevirdiniz.

Bizi aynen öyle.

Noktası tamam mı?

İhbar mı var?

Onu söyleyin.

İhbar mı var?

Tamam mı?

Benlik bir şey yok.

Ben kontrolü sağlamak zorundayım.

Ruhsata bakmak zorundayım.

Ehliyete bakmak zorundayım.

Zorluk çıkartamazsınız bana.

Ben ehliyet bilmiyorum.

Beyefendi.

Boş konuşuyorsunuz şu an.

Ruhsatı aldım.

Ehliyetinizi de alabilir miyim?

Ben ehliyet.

Ehliyetinizi de alabilir miyim?

Madem keyfi beni keyfi olarak durduruyorsunuz.

Beyefendi zorluk çıkartmayın.

Bir susar mısınız?

Bak alırım sizi beyefendi, alırım sizi.

Basta yaklaşmayın tükürünüz bana geliyor lütfen.

Sakin olur musun?

Sakin olur musun?

Hayırdır?

Hayırdır?

Sakin olur musun?

Hop hop yavaş yavaş ne yapıyorsun sen?

Sen ne yapıyorsun?

Kimsin sen?

Kendini ne sanıyorsun?

Hayırdır?

Kapatmıyorum.

Ben seni çekiyorum.

Çok da güzel çekiyorum.

Çok da güzel çekiyorum.

Bak çok da güzel çekiyorum.

Beyefendi elini turşu atabilir miyim?

Neden abi?

Niçin?

Beyefendi ehliyetinizi alabilir miyim?

Zorluk çıkartmayın.

Arkadaşım bak benim ruhsatım var.

Buraya şaka yapmayın.

Lütfen ehliyetinizi verin.

Ehliyetinize bakin, ruhsatınıza bakın, devam edin lütfen.

Zorluk çıkartmayın.

Benim ruhsatım da burada hiçbir sıkıntım yok.

Şu an zorluk çıkartıyorsunuz.

Aracımın hiçbir sıkıntısı yok.

Zorluk çıkartıyorsunuz şu an.”