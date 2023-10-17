Askeri araziden Bilal Erdoğan çıktı. Parça parça talan edilmişti

İstanbul Çekmeköy’de yapılaşmaya açılan askeri araziden Bilal Erdoğan çıktı. Erdoğan’ın başında olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu, arazinin bir bölümünü satın alarak denetim merkezi kurdu. Devasa büyüklükteki askeri arazi kışlanın taşınması sonrası parça parça talan edilmişti.

Askeri araziden Bilal Erdoğan çıktı. Parça parça talan edilmişti

Yapılaşmaya açılan İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası arazisinin bir bölümünü AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun aldığı ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, ranta açılan askeri arazide Dünya Etnospor Konfederasyonu’na bağlı Etnospor Deneyim Merkezi kuruldu. Merkezde ücret karşılığında okçuluk ve binicilik eğitimleri verildiği öğrenildi.

Mart ayında da Dünya Etnospor Konfederasyonu ile AKP’li Çekmeköy Belediyesi arasında organizasyon gerçekleştirmek amacıyla 10 yıllık ortak hizmet protokolü imzalanmasına karar verilmişti.

PARÇA PARÇA TALAN EDİLDİ

Çekmeköy ilçesinin en büyük yeşil alanı olan ve Kuzey Ormanları’nın başlangıcı olarak kabul edilen devasa büyüklükteki Çekmeköy Kışlası parça parça talan edildi. Geçen yıl tamamen boşaltılan askeri arazi rant projeleri ile betona gömüldü.

İlk olarak 2016’da askeri araziden Kuzey Marmara Otoyolu için 5 kilometrelik bir bağlantı yolu geçirildi. Yolla beraber yüzlerce ağaç da katledildi.

2019 yılında ise Çekmeköy Kışlası’nın 187 bin 750 metrekarelik kısmı imara açıldı. Ardından da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın gerçekleştirdiği ihaleyi DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı aldı ve inşaat projesine Ormanköy adı verildi. Projeyle araziye ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları inşa edildi. Askeri arazinin bir kısmı ise TRT’ye tahsis edildi.

Son olarak Emlak Konut’un askeri araziye inşa ettiği Çınarköy Evleri projesi için çok sayıda ağaç kesildi. Bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alanın inşası için ormanlık alan talan edildi. Arazide iş makineleri 24 saat aralıksız çalışırken yüzlerce ağaç ise kesildi. Ağaç kesimini gizlemek için de kışla arazisini çevreleyen duvarların üzerine yaklaşık iki metre yüksekliğinde paravanlar yerleştirildi.

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