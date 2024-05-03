Askeri bando konseri

Askeri bando konseri
Kaynak: İHA
Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Hakkari Yüksekova’da konser verdi.
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Askeri bando konseri 1

Malatya’dan Hakkari’ye gelen askeri bando konserine yoğun ilgi verildi.

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Askeri bando konseri 2

Konser, Malatya 2’nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenledi.

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Askeri bando konseri 3

Konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkı ve marşları seslendirildi.

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Askeri bando konseri 4

Bando takımın 25 kişilik olduğu öğrenilirken konsere yerel halktan yoğun ilgi geldi.

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Askeri bando konseri 5

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz açıklamalar yaptı.

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Askeri bando konseri 6

Yılmaz, bando takımına teşekkür ederek konserin öğrencilere iyi geldiğini belirtti.

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Askeri bando konseri 7

Düzenlenen programa Tankçı Kurmay Albay Tarık Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İsmail Acık, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda asker ile polis katıldı.

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