Askeri bando konseri

Malatya’dan Hakkari’ye gelen askeri bando konserine yoğun ilgi verildi.
Konser, Malatya 2’nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenledi.
Konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkı ve marşları seslendirildi.
Bando takımın 25 kişilik olduğu öğrenilirken konsere yerel halktan yoğun ilgi geldi.
Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz açıklamalar yaptı.
Yılmaz, bando takımına teşekkür ederek konserin öğrencilere iyi geldiğini belirtti.
Düzenlenen programa Tankçı Kurmay Albay Tarık Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İsmail Acık, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda asker ile polis katıldı.