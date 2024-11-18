Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından düzenlenen konserde duygu dolu anlar yaşandı.

Çukurca Saran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konser, ilçedeki vatandaşlar ve öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oldu. Askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve eserler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çukurca'da müziğin birleştirici gücü bir kez daha hissedilirken, bu tür etkinliklerin ilçede devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Etkinliğe Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Askeri Bandonun gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı

Son Haberler
İstanbul'da okula silahlı saldırı. Kurşun yağmuruna tutuldu!
İstanbul'da okula silahlı saldırı. Kurşun yağmuruna tutuldu!
Batman Petrolspor'dan Afyonspor'a etkili yanıt
Batman Petrolspor'dan Afyonspor'a etkili yanıt
Beyaz Saray, Kiev’e Rusya topraklarında uzun menzilli füzeleri kullanma izni verildiği haberlerini yalanlamadı
Beyaz Saray, Kiev’e Rusya topraklarında uzun menzilli füzeleri kullanma izni verildiği haberlerini yalanlamadı
Akbeleden’deki ‘ÇED muafiyeti’ davasının ardından bölge halkının avukatından açıklama: Biz bunları 2005 tarihli AİHM kararı hala uygulanmadığı için yaşıyoruz
Akbeleden’deki ‘ÇED muafiyeti’ davasının ardından bölge halkının avukatından açıklama: Biz bunları 2005 tarihli AİHM kararı hala uygulanmadığı için yaşıyoruz
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak