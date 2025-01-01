Askeri gazinoda İstiklal Marşı skandalı

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, pazartesi günü, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca gazinodaki herkes ayağa kalktı. Ancak başörtülü iki kadının yerinden kalkmaması, ortamda gerginliğe neden oldu ve tartışma başladı.

İddialara göre, kadınlardan biri bu tartışma sırasında "Siz ezan okunurken ayağa kalkıyor musunuz?" diyerek tepki verdi. Konuyla ilgili yapılan şikâyet üzerine Orduevi Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Araştırma sonucunda, ayağa kalkmayan kadınlardan birinin uzman çavuşun eşi, diğerinin ise misafir olarak gazinoya getirildiği ortaya çıktı.

Öztürk, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: