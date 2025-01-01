Askeri gazinoda İstiklal Marşı skandalı

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, pazartesi günü, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca gazinodaki herkes ayağa kalktı. Ancak başörtülü iki kadının yerinden kalkmaması, ortamda gerginliğe neden oldu ve tartışma başladı.
İddialara göre, kadınlardan biri bu tartışma sırasında "Siz ezan okunurken ayağa kalkıyor musunuz?" diyerek tepki verdi. Konuyla ilgili yapılan şikâyet üzerine Orduevi Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Araştırma sonucunda, ayağa kalkmayan kadınlardan birinin uzman çavuşun eşi, diğerinin ise misafir olarak gazinoya getirildiği ortaya çıktı.
Öztürk, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
"Marş bitiminde, bir kadın, ayağa kalkmayan iki kadına hitaben, 'Siz neden İstiklal Marşımız okunurken ayağa kalkmadınız?' dedi. Olay çıkarma, olayı farklı yönlere çekme niyetinde olduğu tahmin edilen kadınlardan birisi, 'Siz ezan okunurken kalkıyor musunuz? Siz ezan okunurken ayağa kalkmıyorsanız, biz de İstiklal Marşı okunurken kalkmayız' dedi. Söze karışanlar bu iki olayın farkını anlatmaya çalıştılar ama iki kadın aynı sözleri tekrarlayıp durdu.
"LÜTFEN BURAYI TERK EDİN"
Hatta biraz daha ileri giden de oldu. O kadınlardan birisi, askerlerle ilgili hoş olmayan ifadelerde bulundu. Kadın bağırarak, 'Bunun hesabını soracağım' dedi. Bu sözler havayı daha da gerdi. Bir astsubayın eşi, 'Lütfen burayı terk edin' deyince, onlar 'Biz değil, siz terk edin' diye karşılık verdi.
İki kadın, çıkmayacaklarını söylüyor, hakaretlerini sürdürüyordu. Sonuçta, yönetim daha fazla sıkıntı olmasın diye müdahale ediyor ve iki kadının dışarıya çıkmasını sağlıyor. Bunun üzerine kendilerini ikaz eden kadın ile orada bulunan kişilerin isimlerini belirtmeden Cumhuriyet Savcılığı'na yaşadıkları olayı anlatıp suç duyurusunda bulundular.
AYAĞA KALKMAYAN UZMAN ÇAVUŞUN EŞİ ÇIKTI
Şikâyet üzerine Orduevi Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Olaya tanık olan bazı kişilerin ifadeleri alındı. Ayağa kalkmayan kadınlardan birisinin uzman çavuşun eşi olduğu, diğer kadının ise onun arkadaşı olduğu ve askeri gazinoya misafir olarak getirildiği anlaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fenerbahçe Orduevine kara çarşaflı bir kadının alındığına da Lüleburgaz Orduevine cübbeli, takkeli, terlikli bir gencin girdiğine de tanık oldu. Edremit'te de Cumhuriyet Savcısı'nın vereceği karar bekleniyor."