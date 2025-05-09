Askeri helikopter düştü! Çok sayıda ölü var. Sri Lanka'da korkunç kaza

Sri Lanka’nın merkezinde bulunan Maduru Oya barajına düşen bir askeri helikopterde bulunan altı personel yaşamını yitirdi. Bell 212 tipi helikopterde toplamda 12 askeri personel bulunuyordu. Kazanın sonrasında kurtarılan altı kişi hastaneye kaldırıldı fakat bütün müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.

KAZANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Sri Lanka Hava Kuvvetleri Sözcüsü Eranda Geeganage, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, helikopterin bir geçit töreni sırasında yapılan tırmanma tatbikatı için görevlendirildiğini ifade ederek “Dört özel kuvvet askeri ve iki hava kuvvetleri mensubu aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Geeganage, kazının nedenine ilişkin bilgi vermekten kaçındı.