Askeri jet ile sevgilisini maniküre götürdü

Düzenleme: Kaynak: The US Sun
Askeri jet ile sevgilisini maniküre götürdü

Rusya Savunma Bakanı Belousov, sevgilisi olduğu bilinen Maria Shalaeva'yı askeri uçak ile manikür randevusuna götürdüğü iddiası Rusya'nın gündemine oturdu.

İktidarların yolsuzluk, rüşvet skandalları dünyanın her yerinde gündem olmaya devam ediyor. Bu defa meydana gelen skandal Rusya'dan.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile de bilinen 66 yaşındaki Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov'un sevgilisine yaptığı "jest" ülke gündemine oturdu.

AĞIR NAKLİYE UÇAĞI İLE SEYAHAT

The US Sun'da yer alan habere göre 23 yaşındaki Maria Shalaeva, 100 milyon dolarlık Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağı ile "özel tırnak randevusuna" götürüldü.

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Shalaeva, sevgilisinin kendisine Rostov-na-Donu kentinde manikür randevusu ayarladığını yazdığı sosyal medya paylaşımında, "Kim demiş uçaklar Rostov'a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadeleriyle gündem oldu.

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