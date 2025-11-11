Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye gelmekte olan bakanlığa ait bir C130 kargo uçağının düştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olduğu aktarıldı. Uçağın havalanmasının ardından Gürcistan'da düştüğü belirtildi.

C-130 Hercules

Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile koordineli olarak yürütülüyor.

Gürcistan, alayla ilgili olarak "Hava aracının uçuş emniyeti kurallarının veya işletilmesine ilişkin kuralların ihlali sonucu insan kaybı" maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

Azerbaycan medyasına göre Gürcistan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sighnaghi sınırları içinde düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım" dedi.

C-130 'HERCULES' NASIL BİR UÇAKTIR

C-130 Hercules, hava taşımacılığı görevinin öncelikli olarak taktiksel kısmını gerçekleştirir. Uçak, engebeli ve toprak yollardan uçabilir ve düşman bölgelerine asker ve teçhizat indirmek için birincil ulaşım aracıdır.

C-130 Hercules

Çok çeşitli operasyonel görevleri yerine getirir. Uçağın temel ve özel gövde versiyonları, hava taşımacılığı desteği, Antarktika buz ikmali, havadan tıbbi görevler, hava keşfi, havadan püskürtme görevleri, yangın söndürme görevleri ve doğal afet yardım görevleri dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenir.

2017 yılında birim maliyeti 30,1 milyon dolar olarak açıklandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

GÜRCİSTAN'DAN, DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü ifade edildi. Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) dikkat çekici bir uyarı geldi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in açıklaması şöyle, 'Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmi soruşturma sürmektedir. Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.'