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Mehmetçik’in sahra hastanesinde tedaviler sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından Mehmetçiğin kurduğu Seyyar Sahra Hastanesi yaklaşık 3 bin kişiye hizmet sundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 07:38
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Askeri Seyyar Sahra hastanesinde tedaviler sürüyor

Mehmetçik’in sahra hastanesinde tedaviler sürüyor
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6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin bahçesine 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan sahra hastanesi kuruldu. Acil tıbbi müdahale, 2 acil ünite, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, eczane, koğuş, direkt grafi, ultrason ve sterilizasyon destek ünitesinin bulunduğu hastanede 61 personel görev yapıyor.

Çeşitli şikayetlerle hastaneye gelen vatandaşlar, askeri personelce karşılanıp, gerekli servislere yönlendiriliyor.Hastanede depremin üçüncü gününden bu yana yaklaşık 3 bin hasta tedavi edildi, 113 cerrahi müdahale yapıldı.

"ŞU AN HİÇBİR SIKINTIMIZ BULUNMAMAKTA"

Kol ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki depremzede Durdiye Ay, AA muhabirine, Mehmetçiğin hizmetinden son derece memnun olduğunu söyledi.

Mehmetçiğe teşekkür eden Ay, "Allah'a şükür. Kurban olayım ben onlara. Askerler benim evlatlarım gibi, onlardan çok memnunum. Benim oğullarım hep onlar." şeklinde konuştu.

Sahra hastanesinde tedavi gören Ayşe Argıma ise çok zor süreçler yaşadıklarını belirterek, asker ve sağlık çalışanlarının desteği ile hayata tutunduklarını söyledi.

Askerlerin yanlarında olduğunu belirten Argıma, "Rabb'im hiçbir zaman daha böyle bir durum yaşatmasın. Şu an hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Askerlerimiz her daim bizimle bulundular, ne zaman bir sıkıntımız olsa yardımcı oldular." dedi.

Depremde evinin yıkıldığını, eşinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Hasan Gümüşoğlu da "Allah herkesten razı olsun. Allah'ım askerlerimizi korusun. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu

AA

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