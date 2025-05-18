Askeri üsse bombalı saldırı: 10 ölü, 30 yaralı

Somali'de askeri üsse düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Damanyo askeri üssüne terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Askere kayıt olmak üzere üste bulunan gençlerin oluşturduğu kuyruğun hedef alındığı saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yetkililer, intihar bombacısının üssün kapısındaki kuyruğa yaklaşarak, üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın tuk-tuk ile üsse geldiğini ve araçtan inmesinin ardından üsse doğru koştuğunu ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıda 30 kişiyi öldürdüklerini, 50 kişiyi de yaraladıklarını iddia etti.