Askerlerin görev süresi bir yıl uzatılıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Askerlerin görev süresi bir yıl uzatılıyor

Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) yer alan askerlerinin görev yapacağı süreyi 1 yıl uzatmaya karar verdi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla KFOR'da bulunan Alman askerlerinin görev yapacağı sürenin 1 yıl daha uzatıldı. Bakanlar Kurulu bu kararın yanı sıra ayrıca görevli personel sayısını da 400 olarak sınırlandırdı.

Kosova'da şu anda görev yapmakta olan 290 Alman askeri olduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın yürürlüğe girmesi için Federal Meclisin onayından da geçmesi şart.

Alman ordusu 12 Haziran 1999'dan bu yana Kosova'da bulunuyor. Kosova'da 28 ülkeden toplamda 4 bin 800 asker halihazırda görev alıyor.

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