Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı

MAVİ BERE

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne göre, mavi bereyi komando ve jandarmalar takar. Bu birlikler eğitim sırasında zorlu bir çok eğitimden geçer. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlar komando ve jandarmalara has olan mavi bereyi takma hakkını kazanır.

Mavi bereyi takamaya hak kazanan asker dayanıklılık, profesyonellik ve liderlik gibi özelliklere sahip olduğunu ispatlamış olur. Bununla birlikte, askerin sahip olduğu yüksek fiziksel kabiliyetleri ile en zorlu koşullarda bile görevini layığı ile yerine getirebileceğinin işaretidir.