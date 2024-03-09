Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı

Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı
Kaynak: Haber Merkezi
Askerliğin en önemli simgelerinden biri olan berenin birden fazla rengi bulunur. Mavi, siyah ve borde berelerin anlamlarını detaylı bir şekilde açıkladık.
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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 1

MAVİ BERE

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne göre, mavi bereyi komando ve jandarmalar takar. Bu birlikler eğitim sırasında zorlu bir çok eğitimden geçer. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlar komando ve jandarmalara has olan mavi bereyi takma hakkını kazanır.

Mavi bereyi takamaya hak kazanan asker dayanıklılık, profesyonellik ve liderlik gibi özelliklere sahip olduğunu ispatlamış olur. Bununla birlikte, askerin sahip olduğu yüksek fiziksel kabiliyetleri ile en zorlu koşullarda bile görevini layığı ile yerine getirebileceğinin işaretidir.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 2

MAVİ BERELİ ASKERLER NEREDE GÖREV YAPAR?

Mavi bere takan askerler çok az insanın dayanabileceği zorlu bir eğitimden geçmiş komando ve jandarmalardan oluşur. Bundan dolayı görev yerleri özel operasyonlar, keşifler ve istihbarat faaliyetleridir.

Söz konusu görevler üstün bir askeri yapı ve bilgi gerektirdiği için bunlara yalnızca mavi bereyi takma iradesini gösteren askerler gönderilir. Bu askerler takım çalışmasına yatkın olur ve birçok silahı da etkin bir şekilde kullanabilecek donanım ve bilgiye sahip olurlar.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 3

BORDO BERE

Türkiye Silahlı Kuvvetli içinde yer alan en elit askeri birlik gösterilen bordo bereliler ulusal güvenliği sağlamakla görevlidir. Bordo bereye sahip olmak isteyen subay ve astsubaylar aylar süren özel eğitim sürecinden geçer.

Çelikten bir iradeye sahip olan askerlerin bile zaman zaman pes ettiği, son derece zorluklarla dolu olan bu eğitim askerleri en zorlu koşullara hazırlamayı amaçlar. Eğitimin sonunda ise askerler savaş ve hayatta kalma becerilerini en üst seviyeye çıkarmış olurlar.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 4

BORDO BERELİ ASKERLER NEREDE GÖREV YAPAR?

Bordo bereli askerler, Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla genel olarak sınır bölgeleri ve sınır ötesinde görev alırlar. Ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla bu askerler terörle mücadele gibi çok zorlu görevleri tereddüt etmeden üstlenir.

Bu elit askerler sıklıkla sınır dışı görevlerine katılır ve ülkenin güvenlik sistemi için çok büyük öneme sahiptirler. Bordo bereliler yüksek birer cesaret ve sadakat ile ülkelerine hizmet etmeyi kendilerine vazife olarak görürler.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 5

SİYAH BERE

Siyah bere, kurmay subaylar, paramiliter ve ordular tarafından kullanılır. Siyah bere dünyanın pek çok ordusunda yaygın bir şekilde kullanılır.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 6

Siyah bereyi en yaygın şekilde kullanan birliklerin başında Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve OMON gelir. Ülkemizde siyah bere takan askerler, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da olduğu mekanize birlikleridir.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 7

ASKERİ BERE NASIL TAKILIR?

Askeri bere dünya üzerindeki tüm ülkelerin ordularında sağa yatık bir şekilde takılır. Askeri düzen ve disiplin gereği bereler sağa yatık olur. Tim, manga ya da bölükte yer alan komutan birliğin sağ başında durur ve komutanın alt kademesinde yer alan subay, astsubay, uzman, erbaşlar bu sayede komutanın solunda kalmış olurlar. Ayrıca belirmek gerekir ki askeri berenin yönü kıdem sıralamasını belirler.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 8

TÖREN ŞAPKASI

Dünyadaki tüm orduların askeri birlikleri tören şapkası takar. Silahlı kuvvetler, kolluk kuruluşu ve itfaiye gibi oluşumlar çeşitli törenlere ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu şapkayı takarak.

Tören şapkası 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyıl başlarına Kuzey Avrupa’da kullanılmaya başlanmıştır ve o günden bu güne kadar süregelen bir gelenek haline gelmiştir.

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Askerlerin taktığı berelerin rengi ne anlam taşır? Mavi, Bordo, Siyah berelerin müthiş anlamı 9

Tören şapkasını oluşturan unsurlar taç, şerit, nişan, başlık rozeti ve rütbe işlemesinden oluşmaktadır. Tören şapkasını takan askerler aynı zamanda rütbesini belli etmiş olur.

Şapkanın rengi askerin bulunduğu birliğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hava kuvvetleri mavi, kara kuvvetleri yeşil ve donanma beyaz tören şapkası takar. Kordon ise genel olarak siyah renkte olmaktadır.

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