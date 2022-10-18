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Askerlik şubesinden Atatürk’ün 'Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün Türk'tür ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır' sözü kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece askerlik şubesinde yer alan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır” sözü kaldırıldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:07
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Askerlik şubesinden Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün Türk'tür ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır' sözü kaldırıldı

Askerlik şubesinden Atatürk’ün 'Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün Türk'tür ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır' sözü kaldırıldı
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlık bu sefer kendisini bir askerlik şubesinde gösterdi.

Küçükçekmece ve Avcılar askerlik şubelerinin Küçükçekmece kısmındaki balkonunda asılı duran tabelada Atatürk'ün “Bu memleket tarihte Türk'tü, Halde Türk'tür Ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.” sözü kaldırıldı. 

ŞUBE MÜDÜRÜ SUBAY CEBİNDEN KARŞILAŞMIŞTI
Oda TV’nin haberine göre, ilki 1999 yılında konulan tabela 2007 yılında eskidiği için değiştirilmişti. Tabela geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'u vuran ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği fırtınada düştü. Ardından yenisi konulmayan tabelanın, daha önce şube müdürü olarak görev yapan askeri yetkilinin kendi cebinden maliyetini karşılayarak yaptırdığı öğrenildi. 


 

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Hasan Durmuş
18.10.2022 14:13
Andımızın yasaklanmasına sesini çıkaramayan korkaklar, bu duruma gıkını çıkaramazlar! NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE..  
 
Vatandaş
18.10.2022 14:09
Eski filmlerde seyrettigimiz sahne ler gibi olacak galiba Türk insanı savaşta memleket savunmasında ermenisi rumu meyhaneler de eğlencede bugün ise 10 katı yabancı Allah muhafaza birsavasa gir  
 
ayıp
18.10.2022 14:05
desenize yeni bir açılım saçılım geliyor! biskevitçi aloooo!  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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