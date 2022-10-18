Askerlik şubesinden Atatürk’ün 'Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün Türk'tür ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır' sözü kaldırıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlık bu sefer kendisini bir askerlik şubesinde gösterdi.



Küçükçekmece ve Avcılar askerlik şubelerinin Küçükçekmece kısmındaki balkonunda asılı duran tabelada Atatürk'ün “Bu memleket tarihte Türk'tü, Halde Türk'tür Ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.” sözü kaldırıldı.



ŞUBE MÜDÜRÜ SUBAY CEBİNDEN KARŞILAŞMIŞTI

Oda TV’nin haberine göre, ilki 1999 yılında konulan tabela 2007 yılında eskidiği için değiştirilmişti. Tabela geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'u vuran ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği fırtınada düştü. Ardından yenisi konulmayan tabelanın, daha önce şube müdürü olarak görev yapan askeri yetkilinin kendi cebinden maliyetini karşılayarak yaptırdığı öğrenildi.





