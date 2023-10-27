Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri paylaşıldı. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Ayrıca sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren de sevk belgelerini alacak.

Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.