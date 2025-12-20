Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler askerlikte yapılacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Güler, askerlik için ‘kardeş düzenlemesi’ yapılacağını söyledi.

Aile Yılı kapsamında neler yapabileceklerine dair çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Güler, "Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık" diye konuştu.

“TÜRKİYE HASSAS BİR COĞRAFYADA”

Bakan Güler, toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik konumu itibarıyla üç kıtanın kesişim noktasında yer alan Türkiye'nin aynı zamanda çatışmaların, istikrarsızlıkların ve krizlerin çevrelediği hassas bir coğrafyada bulunduğunu ifade etti.

Bölgesel ve küresel düzeyde belirsizliklerin derinleştiği, tehditlerin çeşitlendiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde Türkiye'nin, barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu, kararlı ve etkin bir savunma politikası yürüttüğüne işaret eden Güler, mevcut güvenlik ortamının karmaşıklığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü sürekli geliştirmesini zorunlu kıldığını söyledi.

TSK'nın üstün gayretleri ve milletin desteğiyle sürdürülen terörle mücadelede elde edilen başarılar neticesinde 2025'in yeni bir sürecin başladığı tarihi yıl olduğunu vurgulayan Güler, "40 yılı aşkın süre boyunca enerjimizi tüketen ve ülkemizin en büyük sorunu olan terörün çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve stratejik vizyonunda başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci, sadece ülkemizin değil, bölgemizin de barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak çok boyutlu kritik bir süreçtir. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak terörü bitirmenin haklı gururunu da yaşıyoruz." diye konuştu.

“TSK YAPAY ZEKAYA DAYALI YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERLE KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRİYOR”

Güler, TSK olarak savaşın değişen doğasına uygun şekilde yapay zeka, siber uzay ve ileri teknoloji alanlarında etkinliği artırmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm süreci içinde olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Günümüzün çok boyutlu güvenlik ortamı sadece kara, deniz ve hava değil aynı zamanda uzay ve siber uzayı da kapsayan yeni harekat alanlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri, siber savunma ve siber harekat yetenekleri, otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerle kabiliyetlerini sürekli geliştirmektedir. Bu çerçevede hedefimiz, ileri teknolojiyi harekat ortamına başarıyla entegre eden, çok boyutlu tehditlerle mücadelede daha hızlı ve etkili bir Türk Silahlı Kuvvetleri yapısı oluşturmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayi alanında tam bağımsızlık ülküsüyle büyük bir atılım ve dönüşüm gerçekleştiren Türkiye'nin kritik projeleri birer birer hayata geçirmeye kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Artan tehdit türleri ve konjonktürel paradigma bizlere sadece olup biteni izleyen değil, değişime hızlıca uyum sağlayan, hatta öncü bir şekilde yön veren bir duruş benimsememiz gerektiğini göstermektedir. Bunun bilincinde olarak benimsediğimiz vizyonun adı KAAN'dır, ALTAY'dır, KIZILELMA'dır, GÖKTÜRK'tür, ANKA'dır, SİPER'dir, SUNGUR'dur, KORKUT'tur, MİLGEM'dir, MİLDEN'dir. Esasen bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu yolda emin adımlarla ilerlerken köklü tarihimiz, stratejik coğrafyamız, genç ve dinamik nüfusumuz, her alanda güçlü altyapımız etkin, caydırıcı ve saygın ordumuzla her geçen gün büyük bir gelişim kateden savunma sanayimiz en önemli güvencelerimizden biridir."

Bakan Güler, artık insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede kendi silah sistemlerini tasarlayıp üretebilen, bu sistemleri Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada 60'tan fazla ülkeye ihraç edebilen, uluslararası savunma pazarında adıyla, kalitesiyle ve teknolojisiyle öne çıkan bambaşka bir Türkiye olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET ve Endonezya ile yapılan Milli Muharip Uçak (KAAN) anlaşmaları, Açık Deniz Karakol Gemisi AKHİSAR'ın NATO ve AB üyesi bir ülkeye yapılan ilk muharip gemi ihracatı kapsamında Romanya'ya satışı, seri üretimine başlanan Altay tankımız ülkemizin bu alanlardaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır. Yine 29 Kasım'da Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağımız, ASELSAN üretimi MURAD AESA radarını kullanarak Karadeniz'de Tübitak-Sage tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek havadaki hedefi başarıyla imha etti ve tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA ile ilgili olarak dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep gelmektedir."

Askeri fabrikalarda yerli ve milli imkanlarla yürütülen modernizasyon, bakım ve onarım faaliyetlerinin de başarıyla devam ettiğini dile getiren Güler, tersanelerde ise mühendislik kabiliyetleriyle milli savaş gemileri ve denizaltıları tasarlıyor, inşa ediyor, su üstü ve su altı platformlarının bakım ve onarımlarını etkin şekilde sürdürdüklerini bildirdi.