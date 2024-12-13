Aşkı bulmak artık neden bu kadar zor? İşin uzmanları anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!

Aşkı bulmanın neden bu kadar zor hale geldiği konusu, günümüzün modern yaşam koşulları ve sosyal dinamiklerle doğrudan ilişkili olmasıyla dikkat çekti. İşte bu konuda öne çıkan bazı nedenler ve uzman görüşleri...

1. Dijitalleşmenin Etkisi -- Dr. Jean Twenge, San Diego Eyalet Üniversitesi’nde psikoloji profesörü, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın, insan ilişkilerini karmaşıklaştırdığını belirtti. Twenge’e göre, sosyal medya ve flört uygulamaları, yüzeysel ilişkileri teşvik eder ve derin bağlar kurmayı zorlaştırabilir. Ayrıca, bu platformlar üzerinde sürekli olarak daha iyi bir seçenek arayışı, mevcut ilişkilerin değerini düşürebilir.

2. Bağlanma Kaygısı -- Dr. Sue Johnson, bağlanma teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir psikolog, modern dünyada bağlanma kaygısının arttığını vurgular. Johnson, "Günümüz dünyasında insanlar, geçmişte yaşanan duygusal yaralanmalar veya güven sorunları nedeniyle yeni ilişkilere girmekten korkuyorlar" der. Bu da yeni ilişkilere başlama ve sürdürme konusunda zorluklara yol açabilir.

3. Yüksek Beklentiler -- Sosyal medya ve popüler kültürün etkisiyle aşk ve romantizm konusunda beklentiler yükselmiş durumda.

Dr. Tara Griffith, ilişki danışmanı, birçok kişinin mükemmel partner arayışı içinde olduğunu ve bu yüzden gerçek hayattaki kişilerin bu beklentileri karşılayamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor.

4. Yoğun Yaşam Tarzı -- Modern yaşamın getirdiği yoğun iş temposu ve sosyal yükümlülükler, insanlara yeni ilişkilere zaman ayırma konusunda zorluklar yaşatıyor.

Dr. Helen Fisher, antropolog ve ilişki uzmanı, “Yoğun yaşam tarzı, insanları aşkı bulma konusunda daha fazla çaba harcamaya yöneltiyor. Ancak zaman ve enerji eksikliği, yeni insanlarla tanışma ve bağ kurma fırsatlarını azaltabilir” diye ekledi.

5. Güven Sorunları -- Geçmiş ilişkilerde yaşanan olumsuz deneyimler, insanlarda yeni ilişkilere karşı güvensizlik oluşturabilir.

Dr. John Gottman, ünlü ilişki uzmanı, "Geçmişte yaşanan aldatma ve hayal kırıklıkları, bireylerin yeni ilişkilerde güvensizlik ve korku hissetmelerine neden olabilir" diye açıklıyor.

6. Değişen Toplumsal Normlar -- Geleneksel ilişki normlarının değişmesi ve daha özgürlükçü yaşam tarzlarının benimsenmesi, insan ilişkilerini ve aşkı bulma sürecini karmaşıklaştırabilir.

Prof. Dr. Zeynep Tufekci, toplumsal normlar ve dijital kültür üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir sosyolog, "Modern dünyada insanlar, geleneksel ilişki modelleri dışında farklı yaşam tarzlarını benimsemekte daha özgür hale geldiler. Bu da ilişkilerin doğasını ve aşkı bulma sürecini etkileyebilir" diye belirtti.

7. Kendi Kendine Yeterlilik -- Günümüzde bireyler, daha bağımsız ve kendi kendine yeterli olma eğiliminde. Bu da ilişkilere olan ihtiyaç ve bağımlılığı azaltabilir. Dr. Bella DePaulo, bekar yaşam üzerine yaptığı araştırmalarda, "Modern çağda insanlar, yalnız yaşamayı ve kendi kendilerine yetmeyi daha fazla tercih ediyorlar. Bu da ilişkilerdeki bağlılık ve ihtiyaç duygusunu azaltabilir" ifadelerini kullandı.

Aşkı bulmak artık daha zor olabilir, ancak imkânsız olmadığı bildirildi.

Uzmanlar, kendimize ve karşı tarafa karşı dürüst olmanın, açık iletişimin ve sabırlı olmanın, derin ve anlamlı ilişkiler kurma sürecinde önemli olduğunu vurguladı.

Gerçekçi beklentilere sahip olmak ve aşkı bulma sürecini bir yolculuk olarak görmek, bu süreci daha anlamlı ve keyifli hale getirebileceği bildirildi.