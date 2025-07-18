‘Aşkı Hatırla’ dizisi 4 haftadır zirvede

Dijital platformlarda 7-13 Temmuz haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Squid Game’ üçüncü sezonuyla liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, platformun Almanya yapımı yeni dizisi ‘Tuğla’ (Brick) ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde lider değişti. Platformun yeni dizisi ‘Ballard’, uzun süredir zirvedeki yerini koruyan ‘Eşref Rüya’yı geride bırakarak haftayı birinci sırada tamamladı. Yaklaşık yirmi haftadır listenin başında yer alan ‘Eşref Rüya’ bu hafta bir basamak gerileyerek ikinci sıraya yerleşti. Film kategorisinde, platformun orijinal filmi ‘Devlet Başkanları’ (Heads of State) ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı ‘Aşkı Hatırla’ liderlik serisini 4 haftaya çıkardı. Film kategorisindeyse, sinemalarda 142 bin seyirci tarafından izlenen ‘Mufasa: Aslan Kral’ (Mufasa: The Lion King) zirvedeki yerini korudu.

‘Gişesi Kapalı’, Ayvalık’ta kapılarını açtı

Oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, Ayvalık’ta kültür-sanatın odak noktası olacak mekanı ‘Gişesi Kapalı’yı geçtiğimiz günlerde açtı.

Daha ilk gününden birbirinde farklı etkinliklere sahne olan mekanın açılışında sanatçıyı, ailesi ve oyuncu dostları da yalnız bırakmadı. Bülent Şakrak, Kadir Çermik, Cansu Tosun, Burcu Biricik, Emre Yetkin, Ebru Şahin, Aydan Taş, Cedi Osman gibi önemli isimler ‘Gişesi Kapalı’nın açılışına katıldı.

‘Gişesi Kapalı’, Ayvalık’ta alternatif sahne sanatlarının yeni adresi olma yolunda güçlü bir adım attı. Mekân önümüzdeki haftalarda da atölyeler, film geceleri ve özel gösterimlerle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.

‘Mekan Asya’da Türkiye’yi temsil edecek

Asya ülkelerinin ‘Eurovision’u olarak bilinen ve yalnız Türkî devletleri temsil eden sanatçıların performans sergilediği ‘Mekan Asya 2025’ şarkı yarışmasında bu yıl ülkemizi Ece Ata temsil edecek.

20-22 Temmuz’da Kırgızistan Issyk Kul Gölü kıyısındaki Çolpon Ata Hipodromu’nda gerçekleşecek ‘Mekan Asya 2025’in Türkiye komitesi; oy birliğiyle belirledikleri, ülkemizi temsil edecek olan ve sır gibi sakladıkları o ismi yarışmaya günler kala açıkladı. 25’ten fazla ülkenin sanatçılarıyla katılacağı; Türkiye, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerden temsilcilerin de davetli olduğu yarışmada Ece Ata’nın seslendireceği eserler de belli oldu.

Soprano Ece Ata, yarışmada Urfa Hoyratı ‘Tükendi Nakti Ömrüm’ ile Fransızca ve İngilizce pop-opera eser ‘La Voix’i seslendirerek Türkiye’yi temsil edecek.