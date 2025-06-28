‘Aşkı Hatırla’dan zirvede açılış

Dijital platformlarda 16-22 Haziran haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilere göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘The Survivors’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, Cem Gelinoğlu’nun başrolünde yer aldığı ‘Tur Rehberi’ liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ ilk sezonunu noktalamasına rağmen liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisindeyse, sinemalarda 560 bin seyirci tarafından izlenen ‘Kutsal Damacana 5: Zombi’ platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı ‘Aşkı Hatırla’ beklentileri karşılayarak açılışını zirvede yaptı. Film kategorisinde ise, sinemalarda bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Moana 2’ zirvedeki yerini korudu.

Kadınları bir araya getiren sergi

Ressam Deniz Yıldız, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kadın Yüzler Festivali’nde bu yıl ilk kez kadınlara özel olarak açılan sergide 2 aylık bir sürede yaptığı ‘Bahar’ isimli çalışmasıyla yer aldı.

Sanatçı, genel olarak eserlerinde kendi hayatından kesitleri anlattığını söyledi. Festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Deniz Yıldız, sanatseverleri küratörlüğünü Barış Zeyrek’in yaptığı sergiye davet etti. Sergiyi gezenlerdendim. Yıldız’ın ‘Bahar’ eseri muhteşem olmuş. Çok beğendim.

4 kadın sanatçıyı bir araya getiren sergi, 30 Haziran’a kadar Beyoğlu’nda yer alan Casa Foscolo’da ziyaret edilebilecek.

Dinleyeni ‘Yerinde Dur’duramayacak

Türk Pop Müziği’nin zirvedeki isimlerinden Demet Akalın ile rap müziğin yıldız ismi Sefo, ‘Yerinde Dur’ isimli şarkıya düet yaptı.

3TR6AP2 ve Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkıya Cenan Çelik’in yönetmenliğinde eğlenceli bir de klip çekilmiş. Sözleri ve müziği Seyfullah Sağır’a (Sefo) ait şarkının düzenlemesini Aerro yapmış. İkilinin uyumu dikkat çekerken şarkı, dinleyicilerini dans etmeye ve ritmin peşinden gitmeye davet ediyor.