Aşkı için Türkiye’yi terk etmişti! Oryantal Asena’nın 8 yıllık evliliği sessiz sedasız bitti...

Evlendikten sonra Türkiye'deki şov dünyasına veda ederek Almanya'ya yerleşen Asena, burada kendine yeni bir hayat kurmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren ve organizasyon işleriyle meşgul olan Asena'nın boşanma haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İkili, ayrılık kararını ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"