Askıda ekmek askıda simitten sonra askıda dondurma uygulaması başladı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Askıda ekmek askıda simitten sonra askıda dondurma uygulaması başladı

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için askıda ekmek, askıda yemek ve askıda kırtasiye uygulamalarının ardından bu kez de askıda dondurma uygulaması başladı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dondurma satan Adem Teslim çocuklarına dondurma alamayan vatandaşlar için askıda dondurma uygulamasını hayata geçirdi.

"ANNELER ÇOCUKLARI DONDURMA İSTER DİYE DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇEMİYOR"

Çocuklarını gezdirirken annelerin dükkanın önünden çocuklarını geçirmediğini belirten Teslim, “Neden, çocuğum dondurma ister de alamam diye korkuyorlar. Karşı taraftan geçtiklerini gördüm. Ben de onun için bir öncülük yapalım dedim” ifadelerini kullandı.

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Teslim, ilk günden bu yana uygulamanın ilgi gördüğünü belirterek uygulamayı sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

"ASKIDA DONDURMA NEDEN OLMASIN?"

Teslim, "Askıda yemek, askıda ekmek ve askıda kırtasiye olurken, askıda dondurma neden olmasın" diyerek vatandaşları beklediğini söyledi.

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Başlattığımız günden bu yana bir yazı asmamamıza rağmen para bırakanların olduğunu belirten Teslim, Bu işi sürdürmeye devam edeceklerini, 3-5 kişinin su suistimalinden dolayı da bu işi bırakmayacaklarını ifade etti. Teslim, “herkesi bekleriz. Herkes göğsünü gere gere gelsin, yesin” ifadelerini kullandı.

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