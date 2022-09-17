﻿ASKİ'den vatandaşlara 'su kesintisi' uyarısı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı’nın bir kısmında, kullanım ömrünü tamamlamış şebeke hattı ve vanaların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bu gece saatlerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. ASKİ tarafından bugün yapılan açıklama şöyle:

“Polatlı ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızaya neden olan şebeke hattı ile vanaların yenileme ve iyileştirme çalışmalarının, Polatlı halkımızın mağduriyetini en aza indirmek için bu gece saatlerinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmalar, 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 22:00 ile 17 Eylül 2022 Cumartesi günü 05:00 saatleri arasında devam edeceğinden bu saatler arasında bölgenin bir kısmında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden; Mehmet Akif, Şentepe, Şehitlik, Gazi, Zafer, Kurtuluş, Gülveren, İstiklal, Cumhuriyet, Çamlıca, Yeni, Esentepe ve Fatih mahallelerinin bir bölümü etkilenecektir.”

Kaynak: ANKA