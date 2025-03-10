ASKİ'den Ankara'yı rahatlatacak proje

ASKİ Genel Müdürlüğü; Yenimahalle ve Keçiören ilçelerini zaman zaman etkileyen su kesintilerinin önüne geçmek için “Ankara Metropol Kent İçme suyu Ana İsale Hattı Projesi”ni başlatıyor. Proje ile 2 ilçe arasında yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu ana isale hattı inşa edilecek. Proje Yenimahalle ve Keçiören’in gelecek 30 yıldaki öngörülen nüfusu dikkate alındığında 2 milyon vatandaşa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde Başkent'in kritik sorunlarını tek tek çözerek önemli içme suyu ve altyapı yatırımları gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, çok önemli bir projeye daha imza atıyor. ASKİ Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Temmuz ayında ihalesini gerçekleştirdiği “Ankara Metropol Kent İçme suyu Ana İsale Hattı Projesi” için ilk kazma vuruldu.

Proje kapsamında; Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi’ndeki P1 Pompa İstasyonu ile Keçiören Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu arasında uzanan ve sık sık arızalanan eski içme suyu ana isale hattı iptal edilerek, yerine yaklaşık 6 kilometrelik yeni çelik borular döşenecek. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

MUHTEMEL SU KESİNTİLERİ ÖNLENECEK

40 yıldır kullanılan ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan söz konusu hattın yenilenmesi ile Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan vatandaşların, gelecekte maruz kalması muhtemel su kesintilerinin de önüne geçilecek. Eski hat ile Yenimahalle ve Keçiören’e saniyede 2 bin litre içme suyu sağlanırken, projenin hayata geçirilmesi ile bu rakam saniyede 6 bin 832 litreye çıkacak. Geri sayımın başladığı proje, 2 milyon 108 bin 160 kişiye hizmet edecek.

350 MİLYON TL TUTARINDA YATIRIM

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Genel Müdür Yardımcıları Muhammed Ercan ve Oktay Başkaya, Yenimahalle Suadiye Caddesi üzerinde başlatılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Akçay, şunları kaydetti:

“Keçiören ve Yenimahalle ilçelerimizin artan su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı, İller Bankası ve ASKİ iş birliğinde bugün önemli bir içme suyu temini projesini başlatıyoruz. Bu proje ile bu 2 ilçemizin önümüzdeki 30 yıllık dönem içerisinde su ihtiyacının yaklaşık yüzde 60-70’i karşılanacak. Projenin toplam tutarı yaklaşık 350 milyon TL olacak, yapılacak ana isale hattının uzunluğu da 6 kilometre civarında. Temeli atıp en kısa sürede projeyi bitireceğiz. Bu yatırımın Ankaralılara ve bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

İller Bankası Yapım Uygulamaları Müdür Vekili Ferhat Nusret Uruç ise projenin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, önemli bir sorunu ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

“Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” için İller Bankası aracılığıyla Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı’ndan (JICA) kredi alınacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.