ASKİ'den su tasarrufu çağrısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara’nın hiç yağış almaması durumunda 180 günlük suyu kaldığını belirtti. Ankaralılara su tasarrufu çağrısını yineleyen Akçay, “Geleceğimiz için herkes su tüketimini hiç değilse yüzde 10 azaltmalı” dedi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, gelecekte yaşanabilecek olası bir su krizine dikkati çekerek, tüm Ankaralıları suyun bilinçli tüketimi konusunda uyardı. Temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuna erişimin temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Akçay, “Ancak su, ne yazık ki doğada sınırlı bir kaynak. Bu nedenle de geleceği düşünerek su kaynaklarımızı en etkili şekilde; akılcı kullanmamız gerek” diye konuştu.

Ankara’da 2024 yılının ikinci yarısından itibaren yağışların ciddi miktarda azaldığını belirten Akçay, “Kentimizde bu yıl da şu ana kadar kayda değer önemli bir yağış yok. Ankara’ya neredeyse 2 senedir hiç kar yağmıyor. Bu da doğal olarak su rezervlerimizi olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZDAN SUYU TASARRUFLU KULLANMALARINI RİCA EDİYORUM"

Akçay, şunları kaydetti:

“Geçen sene ocak ve şubat aylarında Ankara’yı besleyen barajlara 200 milyon metreküpe yakın su geldi. Bu yıl ise bu rakam yüzde 80 azalarak sadece 40 milyon metreküp civarında kaldı. Bir yandan yağış sezonu kurak geçiyor bir yandan da kentin su tüketimi artan nüfusa paralel şekilde çoğalıyor. Barajlara yeni gelen su yokken, vatandaşlarımızın su tüketimin artarak devam etmesi, barajlardaki seviyenin daha hızlı düşmesine neden oluyor. Barajlarımızda bugünden itibaren hiç yağış olmaması durumunda kente 180 gün yetecek kadar suyumuz var. Paniğe gerek yok ancak tedbirli olmak durumundayız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Geleceğimiz için herkes su tüketimini hiç değilse yüzde 10 azaltmalı. Su tüketiminde söz konusu yüzde 10 veya 20 azalma, su rezervlerimizin bizi 2-3 ay daha idare etmesi anlamına gelir."

Akçay, kuraklıkla mücadele kapsamında ASKİ’nin şebekedeki fiziki su kayıp kaçaklarını en aza indirme, su tasarrufuna dikkati çekme gibi bir dizi çalışma yürüttüğünü belirti. Akçay, ayrıca Ankaralıların bahçe sulama ve araç yıkama işlerinde mümkün mertebe içme suyunu kullanmamalarını istedi.

Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 27 Mart 2025 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 26.76, aktif doluluk oranı ise yüzde 16.85 olarak açıklandı. Toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olan barajlarda söz konusu tarihte 424 milyon 288 bin metreküp su bulunuyor. Bu rakam 27 Mart 2024 tarihinde 759 milyon 852 bin metreküp kadardı.

GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 237 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

ASKİ’nin toplam abone sayısı şu anda 2 milyon 629 bin 318’e ulaşırken bu rakam her geçen gün artıyor. Verilere göre Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 237 litre. Kente verilen günlük toplam su miktarı 27 Mart 2025’te 1 milyon 319 bin 588 metreküp oldu.

ASKİ, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüyor. ASKİ ayrıca şeffaflık ilkesi gereğince kente içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.