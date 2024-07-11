Aşkım Kapışmak 5 ay sonra olacakları şimdiden açıkladı! Ünlülerden başlayacak size kadar gelecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aşkım Kapışmak 5 ay sonra olacakları şimdiden açıkladı! Ünlülerden başlayacak size kadar gelecek

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, katıldığı bir programda 2025'ten sonra delirmelerin başlayacağını ifade ederek, "En yakın komşularınız delirecek, akrabalarınız delirecek" dedi.

Kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak'tan korkunç bir açıklama geldi.

Kapışmak, Maia Ece Ergönenç'in YouTube programına konuk oldu. Kapışmak'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Kapışmak, 2025'ten sonra delirmelerin sokaklara döküleceğini söyleyerek "En yakın komşularınız delirecek, akrabalarınız delirecek” sözlerini sarf etti.

"2025'TEN SONRA DELİRMELER SOKAKLARA DÖKÜLECEK"

Kapışmak, şu sözleri kullandı:

2025'ten sonra delirmeler sokaklara dökülecek. En yakın komşularınız delirecek, akrabalarınız delirecek. Para el değiştirecek, sistem el değiştirecek. Ünlülerle başlayacak psikozlar ağırlıklı... Psikoloji anlamını tamamen yitirecek. Buna hazır olsun herkes. Moda kaybolacak, trendler gidecek.

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"TOPLUMU OKUYABİLECEĞİ BİLGİLER BUNLAR"

Kapışmak'ın sözleri sonrası Maia Ece Ergönenç ise, "Bunların hiçbiri kehanet değil, bunlar topluma bir sosyolog, bir danışan, bir terapist ya da herhangi bir gözle bakan bir insanın net görebileceği ve aslında toplumu okuyabileceği bilgiler bunlar" ifadelerini kullandı.

Programdaki bu diyalog sonrası bazı kullanıcılar "2025'e gerek yok biz zaten delirdik" yorumunda bulundu.

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