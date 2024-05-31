Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı. Gözaltına alınmıştı

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Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı. Gözaltına alınmıştı

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, dün gözaltına alınmıştı. Kapışmak'ın gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu.

Ankara merkezli 21 şehirde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suç işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 'Sibergöz-42' operasyonları gerçekleştirildi. 152 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 127 kişi gözaltına alındı.

32 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ ELDE ETTİLER

Şüpheli şahısların 32 milyar TL değerinde haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şahısların ayrıca 1 milyar TL değerinde 177 konut ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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KAPIŞMAK HAKKINDAKİ SUÇLAMA ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sonrası yazar Aşkım Kapışmak’da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle beraber 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar gerçekleştirdiği ve katılımcılara sertifikalar verdiği ifade edildi. Yazar Aşkım Kapışmak hakkında, 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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