Aşkım Kapışmak tepki çeken görüntülere ateş püskürdü! Canlı yayındaki skandal RTÜK'ü harekete geçirmişti

Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan Mehmet yayına çıkarak ünlü sunucudan yardım istedi. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet'e sunucu karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi.

Yetiş "Bakman zor biliyorum biz emin olamadık ama" diyerek adama görüntüleri gösterdi. 26 yaşındaki Sabriye'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında izletilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yayında izletilen görüntülerdeki kadının da bir başkası olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan skandal RTÜK'ü harekete geçirirken Aşkım Kapışmak'tan da yorum gecikmedi. Kapışmak; "Bu gündüz kuşağının rezilliği ne olacak? Reyting için yaptıkları rezillikler! Bir kadının eşi ve programın sunucusu, kadını Türkiye’nin gözü önünde linç ettiler. Dışarıda bir sürü katil dolu, sapık dolu, biri çıkıp vursa ne yapacaksınız? Hedef gösterdiniz kadını" diyerek tepki gösterdi.