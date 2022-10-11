Aşkın Ensemble Salı Resitalleri'nde

Klasik müzik yazarı ve programcısı Serhan Bali'nin sanat yönetmenliğinde 2022 ve 2023 sezonu boyunca her ayın iki salı akşamı düzenlenecek olan Salı Konserleri'nde, ülkemizin seçkin müzisyenleri yerli ve yabancı bestecilerimizin klasik müzik eserlerinin yanı sıra, farklı müzik türlerinde bu topraklarda yüz yıllar boyu üretilen zengin birikimi de sahneye taşıyacaklar.

Serhan Bali, müzikseverlerin dinleme deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla, konserlerde sanatçılarla mini sohbetler ve eser açıklamaları da yapacak. Şişli Belediyesi Salı Resitalleri'nin Ekim ayındaki ikinci konseri 25 Ekim'de "Çaykovski Gecesi" olacak.