Aşkın Nur Yengi’den eski eşi Haluk Bilginer’e gönderme! Harbiye’de unutulmaz gece

Senfonik konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye’de sahne alan Aşkın Nur Yengi, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, kızı Nazlı’yı överken, eski eşi Haluk Bilginer hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden Yengi, bir çiftin 25 yıllık evliliğini öğrenince “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı” diye espri yaptı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Yengi’ye, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 50 kişilik Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası eşlik etti.

Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı Bilginer de yer aldı.

Sahne öncesi basınla buluşan Yengi, “Meslek hayatımda ilk Harbiye’de sahneye çıktım, 10 tane şarkım vardı. İnsanlar tekrardan geri dönüp sahneye çıkmamı istemişti. Tekrardan 10 şarkıyı söyledim ve bitirdim. O günden bugüne kaç tane şarkı, kaç tane albüm çıkardık ve buradayız” dedi.

Yoğun tempoyla çalışan sanatçı, “Yoğun tempo profesyonellik gerektiriyor. Uykusuz kalmamaya çalışıyorum, spor yapıyorum biraz. Geç yatmıyorum, dinleniyorum. Her sanatçının yaptığı gibi” diye konuştu.

Kızı Nazlı’nın sesiyle ilgili, “Evet sesi harika, daha önce bir konserde konuk olmuştu. O da hazırlıksızdı, ablasını kırmamak için çıkmış. Dinlemek için gittiği bir konserde ablası sahneye çağırmış onu. Hayır da diyemez benim kızım” diyerek güldü.

“HALUK BANA 6 YIL DAYANABİLDİ!”

Şarkı aralarında seyircilerle konuşan Aşkın Nur Yengi, bir çiftin 25 yıllık evliliğini öğrenince “25 yılı nasıl geçirdiniz ayol? Haluk bana 6 sene dayanamadı” diye espri yaptı.

Kalabalığı güldüren Yengi, ön sırada oturan eski eşine takıldı: “Bir gün intikam alacağım demiştim sana. (Evliliği) Bir daha düşünelim istersen?” Bilginer “olur” anlamında başını sallarken, Yengi “Ben senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, ‘Başımla’ diyorsun” diyerek güldü.

Ardından parmak sallayarak “No” (Hayır) dedi. 2006’da evlenen Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, 2012’de boşanmıştı.

“ÖZGÜRLÜK GÜZEL AMA KENDİ İÇİNDE KISITLAMALARI OLMALI”

Son dönemde tartışılan sanatçı kıyafetleri ve sahne şovları hakkında Yengi, “Özgürlük güzel bir şey ama kendi içinde kısıtlamaları olmalı. Sanat da bir yandan özgürlüktür aslında. Ben beğenerek seyrediyorum, bazen dikkat etmek, kültürümüze göre hareket etmek de çok güzel. Z kuşağı inanılmaz zeki, bizim onlara öğüt vermek yerine tecrübe aktarımı yapmamız gerekiyor. Ablaları olarak, çok değerli bir iş yaptıkları için daha çok çalışmalarını bilmeleri gerekiyor. Kendilerini her zaman geliştirmeliler” diyerek gençlere seslendi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI!

Aşkın Nur Yengi, geçen aylarda 19 yaşına giren kızı Nazlı’nın doğum gününü sahnede kutlamıştı.

HER ŞEY SENİN İÇİN, ÖMRÜM SENİN OLSUN!”

Bir mekânda kızına sürpriz yapan Yengi, “Canım kızım, annesinin bir tanesi, bugün ağlamayacağız. Her şey senin için, ömrüm senin olsun!” sözleriyle seyircileri duygulandırdı.

SAHNEDE DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ KUTLAMA

Eski eşlerin kızları için şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seyirciler de ‘iyi ki doğdun’ tezahüratlarıyla Nazlı’nın doğum gününü kutladı.

Nazlı Bilginer, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Yengi, konserde sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Sanatçıya 6 dansçı eşlik ederken, “Ünzile” performansında 6 kız çocuğu oyuncu yer aldı.

Sahnede Sezen Aksu, Aysel Gürel, Onno Tunç ve Uzay Heparı’yı anan Yengi, “Bile Bile” şarkısında Harun Kolçak’ın görüntülerini ekrana yansıttı.

Yoğun ilgi üzerine “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konserleri İstanbul’da üç kez daha yapılacak.

Yengi, 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, 3 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve 11 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı, oyuncu ve söz yazarıdır. Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biridir.

Müzik kariyerine 1980’lerde Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak başladı. 1990’da ilk albümü Sevgiliye ile büyük çıkış yakaladı; albümdeki “Ağlama Bebeğim” ve “Seni Aldattım” gibi şarkılar hit oldu.

Senfonik düzenlemelerle zenginleştirilmiş güçlü vokali ve sahne performanslarıyla tanınır.

Kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı, ödüller kazandı ve Harbiye Açıkhava Tiyatrosu gibi prestijli sahnelerde konserler verdi.

Haluk Bilginer ile 2006-2012 yılları arasında evli kaldı; bu evlilikten Nazlı adında bir kızı oldu. Aynı zamanda tiyatro ve dizi projelerinde oyunculuk yaptı.

