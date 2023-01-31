Çağla Şıkel sevgilisinin evine girerken görüntülendi. Aşkları bir kez daha belgelendi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı.

Emirgan'da Nail Gönenli ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Çağla Şıkel, daha sonra sevgilisinin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Nail Gönenli, basın mensuplarının aşk sorularına "Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetindi.

Çağla Şikel birkaç gün önce yine bir eğlence yerinden çıkarken Nail Gönenli ile ilk kez görüntülenmişti