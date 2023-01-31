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  • Çağla Şıkel sevgilisinin evine girerken görüntülendi. Aşkları bir kez daha belgelendi.

Çağla Şıkel sevgilisinin evine girerken görüntülendi. Aşkları bir kez daha belgelendi.

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir beraberliğe başlayan Çağla Şıkel, şu sıralarda tam bir aşk sarhoşluğu yaşıyor. Her zaman özel hayatını gizli tutan Şıkel bu sefer aşkını gözler önünde yaşamaktan çekinmiyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:15
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Aşkları bir kez daha belgelendi. Çağla Şıkel sevgilisinin evine girerken görüntülendi.

Çağla Şıkel sevgilisinin evine girerken görüntülendi. Aşkları bir kez daha belgelendi.
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı. 

Emirgan'da Nail Gönenli ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Çağla Şıkel, daha sonra sevgilisinin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi. 

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Nail Gönenli, basın mensuplarının aşk sorularına "Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetindi. 

Çağla Şikel birkaç gün önce yine bir eğlence yerinden çıkarken Nail Gönenli ile ilk kez görüntülenmişti

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Ali
31.01.2023 11:27
İnsanoğlunda evlilik diye bir kurum var. Sabah başka biri akşam başka biri ile testeron ve oksitosun zirvesiyle beraber olmanın adı aşk değil ahlkasızlık ve erdemsizliktir.  
 
XYZ
31.01.2023 11:24
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