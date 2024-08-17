Asla ayakta alkışlamam

Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşma yapmaya davet edilen Mahmud Abbas dedi ki;

-“Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım.

Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir.

Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer ya şehadet...”

7 Ekim 2023'ten bugüne Netanyahu Gazze'de soykırım ile 40 bin Müslümanı katlederken sen neredeydin Mahmud Abbas?

16 Ekim 2023’teki şu sözlerini de yüzüne vurayım Abbas:

-“Şiddete karşıyız. Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisi yoktur.

Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir…"

Recep Tayyip Erdoğan dünyanın terör örgütü kabul ettiği, senin de reddettiğin Hamas’ı efsanemiz Kuvayımilliye hareketine talihsiz bir şekilde benzetti ya…

Kim vardı Kuvayımilliye’nin başında? Başkomutan Mustafa Kemal…

30 Ağustos’a günler kala anımsatayım ki; Kuvayımilliye ile en ön saflarda savaşan büyük kurtarıcımız ve devletimizin kuruluşunun mimarı Atatürk vardı.

“Ya zafer ya şehadet” diyen Mahmud Abbas, Filistin Devletinin topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için ordunun başında savaştın mı?

Hayır savaşamadın ama Amerika ile İsrail ile hep sıcak ilişkiler içinde oldu.

Yaser Arafat efsane Filistin Devlet Başkanıydı.

Türkiye ziyaretinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Arafat’ın ölümünden sonra Mahmud Abbas 9 Ocak 2005’te Filistin Devlet Başkanı seçildi.

Mayıs 2005’te hemen Amerika’ya giden Abbas Başkan George W. Bush ve Kanada Başbakanı Paul Martin'den önemli miktarlarda mali yardım aldı.

Aslında Filistin’in işgal altındaki topraklarından İsrail’in çekilmesi ve Filistin devletinin tanınması sözü almalıydı.

Abbas’ın İsrail ve Amerika ilişkileri de hep dikkat çekici yakınlıkta oldu.

Gelelim Abbas’ın Meclis’teki konuşmasına.

AKP Milletvekilleri ellerindeki İngilizce pankartlarla Abbas’ı dinliyordu.

HÜDA PAR milletvekilleri öldürülen İsmail Haniye’nin fotoğraflarını pankart yaptı.

Ya CHP milletvekilleri? Sadece dinlediler.

O Mahmud Abbas ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımayı bırakın, adanın tek devleti olarak Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıdı.

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bağımsızlığa kavuşturan Ecevit ve Erbakan ile en ön cephede savaşan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın fotoğrafları neden Abbas’ın suratına çarpılmadı?

Nerede Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit’in CHP’si?

Nerde Kıbrıs Fatihi Necmettin Erbakan’ın Yeniden Refah’ı?

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalısın Mahmud Abbas” diye neden tek bir pankart açamadılar.

Bozkurt Rauf Denktaş’ın fotoğrafı, bağımsız KKTC pankartı açıp neden Abbas’ın gözüne sokmadı MHP’liler?

Yuh olsun CHP’ye, Yeniden Refah’a, MHP’ye…

Meclis’teki tüm muhalefet partilerine de yuh olsun.

Kuzey Kıbrıs Türk Devletini yok sayan Mahmud Abbas’ın konuşmasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan bir de ayağa kalkıp alkışlamaz mı?

Arafat, Ankara ziyaretinde Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

Mahmud Abbas ise Anıtkabir’i ziyaret etmeden Türkiye’den ayrıldı.

Bu Abbas’a bu Erdoğan’a bu muhalefete çıldırmamak mümkün mü?