Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı

YOĞURT
Yoğurt; peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.
TURP
Turpun; muz, kuru üzüm ve süt ile birlikte tüketilmesi önerilmiyor.
PATATES VE DOMATESPatates ve domates, mutfağımızın vazgeçilmezler sebzelerinden fakat kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.
KAVUN VE KARPUZ
Kavun ve karpuz, tek başına tüketilmesi gereken meyvelerden ikisi. Yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte tüketilmemeli.
SICAK İÇECEKLER
Çay, kahve gibi sıcak içeceklerin yanında; mango, peynir, balık, et, nişasta, yoğurtla tüketilmemeli.
YUMURTA
Yumurta, kesinlikle meyveler, balık, süt, et ve yoğurt ile birlikte tüketilmemeli.
SÜT
Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et ve yoğurtla birlikte süt tüketimi olmamalı.