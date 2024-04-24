Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı

Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı
Kaynak: Milliyet
Bazı besinler birlikte tüketildiğinde, vücudumuza faydadan çok zarar sağlar. Aynı anda yenen bazı yiyecekler sağlımızda olumsuz bir etki yaratır. İşte, birlikte tüketildiğinde faydadan çok zararı dokunan yiyecekler…
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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 1

YOĞURT

Yoğurt; peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 2

TURP

Turpun; muz, kuru üzüm ve süt ile birlikte tüketilmesi önerilmiyor.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 3

PATATES VE DOMATESPatates ve domates, mutfağımızın vazgeçilmezler sebzelerinden fakat kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 4

KAVUN VE KARPUZ

Kavun ve karpuz, tek başına tüketilmesi gereken meyvelerden ikisi. Yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte tüketilmemeli.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 5

SICAK İÇECEKLER

Çay, kahve gibi sıcak içeceklerin yanında; mango, peynir, balık, et, nişasta, yoğurtla tüketilmemeli.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 6

YUMURTA

Yumurta, kesinlikle meyveler, balık, süt, et ve yoğurt ile birlikte tüketilmemeli.

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Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı 7

SÜT

Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et ve yoğurtla birlikte süt tüketimi olmamalı.

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