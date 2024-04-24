Asla birlikte tüketmeyin. Uzmanından flaş uyarı

Bazı besinler birlikte tüketildiğinde, vücudumuza faydadan çok zarar sağlar. Aynı anda yenen bazı yiyecekler sağlımızda olumsuz bir etki yaratır. İşte, birlikte tüketildiğinde faydadan çok zararı dokunan yiyecekler…