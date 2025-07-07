Aslan kadının kolunu yedi

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Darling Downs Hayvanat Bahçesi'nde bir kadın, 5 Temmuz sabahı saat 08.30 civarında bir aslanın saldırısına uğrayarak kolunu kaybetti. Olay, hayvanat bahçesinin etoburlar bölgesinde yaşandı. 50’li yaşlardaki kadının güvenlik protokollerine hâkim ve bölgeyi sık sık ziyaret eden biri olduğu açıklandı.

Darling Downs Zoo’nun Facebook açıklamasına göre aslan, kadının kolunu kavrayarak ciddi doku zedelenmesine yol açtı. Queensland Ambulans Servisi ve LifeFlight ekibi tarafından olay yerinden alınan kadın, Brisbane’deki Princess Alexandra Hastanesi’ne hava yoluyla nakledildi. Kadının durumu stabil.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, aslanın hiçbir şekilde barınaktan çıkmadığını ve kamuya yönelik bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Aynı açıklamada, aslanın cezalandırılmayacağı veya uyutulmayacağı belirtildi. Olayla ilgili olarak polis ve İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri soruşturma yürütüyor.