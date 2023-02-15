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Aslan Kuyruğu Otunun yararları şaşırtıyor

Aslan Kuyruğu Otunun özellikle kadınlara yönelik şaşırtan faydaları bulunuyor. İşte Aslan Otu’nun bilinmeyenleri ve faydaları

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 08:09
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Aslan Kuyruğu Otunun yararları nelerdir?

Aslan Kuyruğu Otunun yararları şaşırtıyor
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Latince ismi: Leonurus cardiaca…
Aslan Kuyruğu otu ya da anaç otu (motherwort), yer pırasası; küçük pembe çiçekleri ve büyük yeşil yaprakları ile ayırt edilebilen, çok yıllık bir bitki. Ülkemizde de yaygın yayılım gösteren bitki nane ailesinin bir üyesi.

Aslan Kuyruğu Otu Asya ve Güneydoğu Avrupa’da yaygın. Bitkinin geleneksel tıbbi kullanımları vardır. Potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azaltmak, menopoza bağlı şikayetleri aşağı seviyelere çekmek, menstrüasyon semptomlarını tedavi etmek, kaygıyı azaltmak ve yüksek tansiyonu tedavi etmek gibi durumlarda etkili oluyor…

ASLAN KUYRUĞU FAYDALARI NELERDİR?

Aslan kuyruğu; çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki. Bitkinin yararları ise şöyle:

Bağışıklık sistemini desteklemek ve sindirimi iyileştirmek.

Bu faydaları destekleyen bazı kanıtlar olsa da, bu bitkinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaygıyı azaltmak ve gevşemeyi teşvik etmek,

Adet döngülerini düzenlemek ve adet sancılarını gidermek,

Dolaşımı iyileştirerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını desteklemek,

Vücuttaki iltihabı ve ağrıyı azaltmak,

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