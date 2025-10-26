Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.

Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Eren Elmalı, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.