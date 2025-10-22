Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

GALATASARAY VE BODO GLIMT'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.