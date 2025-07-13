Aslan Zeus’la boğuşan çiftçi mucize kurtuluşu anlattı: Korku filmi gibiydi! Sivrisinek battaniyesi detayı

Manavgat’ta 6 Temmuz Pazar gecesi Ilıca Mahallesi D-400 karayolundaki hayvan parkından Zeus adlı erkek aslan kaçtı.

Yetkililere haber verilmesiyle bölgede arama başladı. Aslan, parktan 800 metre uzakta, fıstık bahçesinde uyuyan Süleyman Kır’a saldırdı.

Aslan itlaf edilirken, vücudunda çok sayıda yara alan Kır, önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

"VÜCUDÜMDA SAYISIZ DİKİŞ VAR"

Beş günlük tedavi sonrası taburcu edilen Kır, o korku dolu anları şöyle aktardı: “Böyle bir şey dünyada başımıza geldi. Vücudumda sayısız dikiş izi var. 41 yıl Toroslar’da hayvan otlattım, vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat’ın ovasında aslanla karşılaştık. Dört yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma geçmiştim, yer fıstığı ekiyordum. Sulama sonrası dinlenmek için uzandık. Eşim, ‘Süleyman, yanımızda yabancı bir cisim var, baksana’ dedi.

"SİVRİSİNEKTEN KORUNMAK İÇİN BATTİNİYE ÖRTÜNMÜŞTÜK"

Sivrisinekten korunmak için battaniyeyle örtünmüştük. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanı gördüm. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun yelesinden tuttum. Sonra boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını sıktım. Aslan 10 metre uzaklaştı. Sanki korku filmi gibiydi. Sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan düşünmeye zaman bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyor, bir ısırıyordu.”

“ASLANA HAKKIMI HELAL EDİYORUM, SUÇ ONDA DEĞİL”

Kır, aslana hakkını helal ettiğini belirterek, “Aslana hakkımı helal ederim, ama art niyetli insanlara etmem. Aslanın suçu yok” dedi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM"

İhmali olanlara tepki gösteren Kır, hukuki süreç başlatacağını ve sorumluların cezalandırılmasını istediğini vurguladı.