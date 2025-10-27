Meksika'nın Polanco kentinde özel bir partiye gizlice sokulan yavru aslan ülkeyi karıştırırken, hayvan hakları aktivistleri aslanın yerinin parti olmadığını orman oluğunu belirterek ayaklandılar.

Binlerce kişinin katıldığı partiye Brezilyalı DJ Luciano Scaloni, kucağında yavru bir aslanla girince, partideki tüm dikkatler aslana çevrildi. Elden ele dolaştırılan yavru aslan adeta partinin maskotu haline geldi. Yavru aslanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ AYAKLANDI

O anlar, DJ Scaloni tarafından paylaşılırken, görüntüler viral oldu. Partiye katılan ünlü komedyen Gabrielle Kennedy'nin ellerini aslan yavrusunun burnuna sokması hayvan hakları aktivistleri ve çevrecileri ayağa kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

"Aslanların yeri partiler değil, ormanlardır" diyerek yetkililerin aslanın ülkeye nasıl getirildiğini yetkililerin araştırmasını isteyerek sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Çığ gibi artan tepkilerin ardından DJ Scaloni hayvanın kendisine ait olmadığını, iş adamı Sinan Tuna'ya ait olduğunu belirterek yavru aslanın gerekli izinlerinin de olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sinan Tuna'nın Formula 1 etkinliklerine katılmak için Meksika'da bulunduğu, yavru aslanı gizlice partiye soktuğu belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tuna'nın hayvanıyla birlikte çektiği fotoğrafları olay patlak verince sildiği ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmelerin ardından hayvanın ülkeye nasıl sokulduğunun belirlenmesi için Meksika Federal Çevre Koruma Savcılığı soruşturma başlattı.