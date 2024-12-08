Aslanlar Sivas deplasmanında kükredi. Galatasaray Sivasspor'u mağlup etti

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Aslanlar Sivas deplasmanında kükredi. Galatasaray Sivasspor'u mağlup etti

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Galatasaray ilk yarıyı Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 önde kapatırken, ikinci yarıda ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı. Galatasaray Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk etti. Bol gollü geçen maçta Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin de derbide Beşiktaş'a puan kaybetmesiyle, aradaki puan farkı 6'ya yükseldi.

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MAÇTAKİ GOL POZİSYONLARI:

Sivasspor, Garry Rodriguez ile Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 36. dakikada topla buluşan Yunus Akgün, Sivasspor kalesine şut çekti. Sivasspor kalecisi Nikolic,topu elinden kaçırdı top ağlara gitti. Galatasaray beraberliği yakaladı. 51. dakikada ceza sahası içinde Osimhen yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Osimhen, Galatasaray'ı penaltıdan attığı golle öne geçirdi. İlk yarı sona erdi. İkinci yarıda ise sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Barış Alper, kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Sivasspor uzatma dakikalarında bulduğu golle farkı 1'e indirdi.

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İlk 11'ler

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Metehan, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

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