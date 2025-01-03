Aslanlarla sağ kalmayı başaran çocuk günler sonra bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aslanlarla sağ kalmayı başaran çocuk günler sonra bulundu

8 yaşındaki Tinotenda Pudu, Zimbabve'nin kuzeyindeki Matusadona Milli Parkı'na girdi ve kayboldu. Günler sonra sağ bulundu.

Mashonaland yetkililerinin açıklamasına göre, Tinotenda evinden 23 kilometre uzaklıktaki Matusadona Milli Parkı'na girdi ve kayboldu. Açıklamada, çocuğun yabani meyve yiyerek hayatta kaldığı ifade edildi. Parkta yaklaşık 40 aslanın bulunduğu zorlu koşullara rağmen hayatta kalmayı başaran Tinotenda, beşinci gününde park bekçileri tarafından bulundu.

Bekçilerin açıklamasına göre, çocuk başlangıçta bir aracın arkasından koşarken görüldü ancak fark edilmedi. Dönüş yolunda aynı güzergahta yapılan aramalar sırasında çocuğun ayak izlerine rastlayan bekçiler, Tinotenda'ya ulaşmayı başardı. Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun evinin yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı.

Son Haberler
Hamile kadın takside doğurdu
Hamile kadın takside doğurdu
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...