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Aslanpençesi neye iyi gelir?

Dr. Ömer Coşkun, kas erimesine en etkili desteğin 'aslanpençesi' olduğunu açıkladı. İşte Aslanpençesinun ne işe yaradığının yanıtı…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:32
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Aslanpençesi ne işe yarar?

Aslanpençesi neye iyi gelir?
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Kasları güçsüz düşüren ve erimelerine yol açan birçok hastalığın olduğuna dikkat çeken Dr. Ömer Coşkun, bunların büyük oranda genetik sebeplerden kaynaklandığını belirtti. Dr. Coşkun, yaptığı araştırmalar sonucu aslanpençesi bitkisinin kas erimesine iyi geldiğini tespit ettiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Çabuk yorgun düşüyorsanız, merdiven çıkmakta zorlanıyorsanız, sizde de kas erimesi olabilir. Yıllardır bana başvuran kas erimesi hastalarıma aslanpençesi çayını önerdim ve bir çok hastan bu tedaviden olumlu neticeler aldı. Altı ay düzenli şekilde aslanpençesi bitkisi alındığında, önce hastalık duruyor ve sonra kaslar gücünü yeniden kazanıyor".



Aslanpençesi bitkisinin çayı kurutulup toz haline getiriliyor. Günde iki gram çorbaya konulmak suretiyle de alınabiliyor. Dr. Coşkun, 'Bir bardak sıcak suya iki gram aslanpençesi bitkisi konuyor. Yaklaşık 5 dakika demlemek yetiyor. İçine başka bir şey konulmaması gerekiyor' diye tarif verdi.

Aslanpençesinin kaslara gelen kan akımını arttırarak, kasların ihtiyacı olan önemli maddelerin sağlanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Coşkun, kas erimesinden dolayı yürüyemez hale gelen hastalarda bile aslanpençesinin önemli bir umut ışığı olduğunu dile getirdi.

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