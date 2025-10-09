CHP’nin eski genel başkanlarından olan Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’yi hedef almasıyla gündem olmaya devam ediyor.

Siyasi tavır değişikliğine gitmesiyle dikkat çeken Aslı Baykal’ın son paylaşımı CHP’liler başta olmak üzere tüm muhalif tabanında tepki çekti.

“SUYU MUSLUKTAN DEĞİL KAPIDAN DAĞITIYOR BUNLAR”

Aslı Baykal, X hesabından şunları paylaştı:

“Başkentte su kesintisi var. İstanbul'da okullara sebille su dağıtanlar Ankara'da da evlere bidonla su taşıma hizmeti sunacaklardır elbette. Ve bununla iftihar edeceklerdir. Suyu musluktan değil kapıdan dağıtıyor bunlar. Yapay zeka gibi bir şey. Avrupa turunda bu faaliyetlerini mutlaka dile getirsinler, insanlar bakakalacaktır.”

DENİZ BAYKAL'IN KIZI ASLI BAYKAL AKP ADAYI OLACAKTI!

İktidara yakın Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AKP listelerinden milletvekili adayı olacağını iddia etmişti.

“ASLI BAYKAL AKP TROLLERİNİ GEÇTİ!”

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul’a karşı çıkmanın vizyonsuzluk olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Gemi trafiği için Boğaz’ın yeterli olduğunu söyleyerek Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, Marmaray’a, Boğaz’a yapılan köprülere, otoyollara karşı çıkmak kadar vizyonsuzluktur. Bu konu öcü gibi gösterilip bir kenara atılacak konu değil. Yapıcı eleştiriler ile tartışılıp uygun koşullar oluşursa ve tabii mali uygunluk sağlanır ise yapılması gereken bir konu.”

Bu haberi birçok yayın organı, “Deniz Baykal’ın kızı AKP trollerini geçti” başlığıyla geçti.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi. Halk TV’nin 2019’dan önceki sahibiydi. Kanalı Cafer Mahiroğlu'na sattı.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Türkiye'nin köklü siyasetçilerinden Deniz Baykal, uzun yıllara yayılan siyasi kariyerini geride bırakarak dün sabah hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık koltuğunda uzun süre oturan Baykal, 2010 yılında patlak veren kaset skandalı sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalmış, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. İstifanın ardından da kamuoyunda sıkça tartışılan Baykal, son dönemde ağır hastalıkla mücadele ediyordu.

Baykal'ın vefatı, siyasi mirasını ve yaşam öyküsünü yeniden gündeme taşırken, özellikle darbe dönemlerindeki zorlu süreçler dikkat çekti.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında, dönemin önde gelen isimlerinden biri olarak Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki sahil kenarı askeri tesiste zorunlu ikamete tabi tutulmuştu. Bu tesis, daha çok "Zincirbozan" olarak anılan ve darbe sonrası siyasetçilerin gözetim altında tutulduğu bir mekan olarak tarihe geçmişti.

Zincirbozan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sahil şeridinde yer alan askeri bir tesis olarak, 12 Eylül Darbesi'nin hemen ardından Milli Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla ünlenmişti. Darbe sonrası dönemde, aralarında Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit ile Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel'in de bulunduğu üst düzey siyasetçiler burada bir süre gözetim altında tutulmuştu.

Askeri yönetim, darbe sonrasında bazı siyasetçilerin yeni partilere katılmasını yasaklamış, hatta Büyük Türkiye Partisi gibi oluşumları kapatmıştı. Siyaset yasağına uymadıkları gerekçesiyle Zincirbozan'a gönderilen isimler, eski Adalet Partisi (AP) ve CHP kökenliydi. Zorunlu ikamete tabi tutulan AP üyeleri arasında eski Başbakan Süleyman Demirel, üst meclis eski başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Hüsamettin Cindoruk, Nahit Menteşe, Ali Naili Erdem, Ekrem Ceyhun, Sadettin Bilgiç, Yiğit Köker ve Mehmet Gölhan yer alıyordu. CHP'li isimler ise eski Meclis Başkanı Sırrı Atalay, Deniz Baykal, Süleyman Genç, Metin Tüzün, Celal Doğan, Ferhat Altıntaş ve Yüksel Çakmur'du. Bu tesiste geçirilen zorlu günlere rağmen, birçok isim siyasi arenaya geri dönmeyi başardı.

Süleyman Demirel, 1987'de Doğru Yol Partisi'nin başına geçerek 1991'de başbakanlık yaptı ve 1993'te cumhurbaşkanı seçildi. Deniz Baykal ise 1992'de CHP genel başkanı olurken, 1995'te başbakan yardımcılığı görevini üstlendi. Hüsamettin Cindoruk, 1985'te Doğru Yol Partisi lideri ve 1991'de TBMM Başkanı olarak görev aldı. Bülent Ecevit de 1987'de Demokratik Sol Parti'yi kurarak 1999'da başbakan oldu.

Zincirbozan tesisi, 2011 yılında kapatıldı ve o tarihten beri atıl bir durumda bırakılmıştı. Baykal'ın ölümü, bu unutulmaz dönemin hatıralarını bir kez daha canlandırırken, Türk siyasetinin zorlu sayfalarını hatırlatıyor.