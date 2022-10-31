﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimyacı olan ve Ankara'da yaşayan kızı Aslı Baykal (57), CHP'den istifa etti. Aslı Baykal, bu haberi sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı görsel ile paylaştı.

Sosyal medya hesabından ''Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır'' yazılı mesajı paylaşan Prof. Dr. Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

YENİ PARTİ KURULMAYACAK

''CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı'' iddiaları ortaya atılan Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.