Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti! Pozlarına beğeni yağdı

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti. İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile aşk yaşayan Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz aylarda Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Saçlarında yeniliğe giden Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bekiroğlu'na; 'çok yakışmış', 'saçlar güzel olmuş', 'her halinle güzelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.