Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti! Pozlarına beğeni yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti! Pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti. Bekiroğlu'nun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu imaj değişikliğine gitti. İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile aşk yaşayan Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz aylarda Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

9i.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Saçlarında yeniliğe giden Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

8u8u.webp

Bekiroğlu'na; 'çok yakışmış', 'saçlar güzel olmuş', 'her halinle güzelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

8u-001.webp

uu.webp

Son Haberler
KDV için yeni düzenleme Resmi Gazete’de: Flaş akaryakıt kararı
KDV için yeni düzenleme Resmi Gazete’de: Flaş akaryakıt kararı
Netanyahu'nun faşist suçlaması ortalığı karıştırdı: On binler kapıya dayandı
Netanyahu'nun faşist suçlaması ortalığı karıştırdı: On binler kapıya dayandı
Sadece bir fincanı kolesterol ve tansiyonu dengeliyor! Şifanın gizli sırrı
Sadece bir fincanı kolesterol ve tansiyonu dengeliyor! Şifanın gizli sırrı
Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz kararı!
Galatasaray'da flaş Barış Alper Yılmaz kararı!
Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı. "Güzel bir 4 harf var" diyerek noktayı koydu
Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağı tarihi açıkladı. "Güzel bir 4 harf var" diyerek noktayı koydu